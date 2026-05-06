9 آلاف عبوة في قبضة الأمن.. سقوط متهمين بتجارة أدوية غير مرخصة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:23 م 06/05/2026 تعديل في 12:28 م

ضبط متهمين بتجارة أدوية غير مرخصة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لقيامهما بالاتجار في أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.

تحريات تكشف النشاط الإجرامي

أكدت التحريات قيام المتهمين بترويج منتجات مهربة جمركياً داخل نطاق القاهرة، مستغلين تداولها خارج القنوات الشرعية.

تهريب آلاف العبوات من الأدوية والمكملات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 9108 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

