بين فيديو متداول أثار الذعر، وبلاغ عاجل عن انهيار مفاجئ، شهدت القاهرة سلسلة من الوقائع المتلاحقة التي تحركت على إثرها الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف الحقيقة وضبط المتورطين، في مشهد يعكس يقظة أمنية وحضورًا ميدانيًا حاسمًا.

سرقة تهز مواقع التواصل

بدأت الأحداث بتداول مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة طالب تحت تهديد سلاح أبيض في دائرة قسم المرج. بالفحص، تم تحديد هوية المجني عليه، الذي أكد تعرضه للسرقة أثناء عودته من مدرسته.

تحريات الأمن لم تستغرق طويلًا، حيث تم تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الهاتف المسروق والسلاح المستخدم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، لتُتخذ الإجراءات القانونية بحقه.

فيديو استعراض متهور

وفي واقعة أخرى، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو لقائد سيارة يؤدي حركات استعراضية خطرة في أحد شوارع القاهرة، معرضًا حياته والمارة للخطر.



تم تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي اعترف بأن ما قام به كان بدافع الاستعراض. وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار جزئي في مصر القديمة



على جانب آخر، ورد بلاغ بانهيار جزء من سور مبنى قديم بشارع المنيل أمام كلية طب الأسنان وأحد المطاعم الشهيرة.

وبالانتقال، تبين سقوط جزء من سور منزل مكون من طابق واحد، ما أسفر عن إصابة شخص نُقل للمستشفى للعلاج.

