كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام عائلة زوجها المتوفى بالاستيلاء على محتويات مسكنها والتعدي عليها بالسب والضرب، في محاولة لإجبارها على مغادرته، رغم صدور قرار بتمكينها من الإقامة فيه بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول المنشور، والذي أشارت خلاله صاحبة الحساب إلى تعرضها للاعتداء من جانب أسرة زوجها المتوفى، وقيامهم بطردها من مسكن الزوجية الكائن بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، والاستيلاء على بعض محتوياته، رغم حصولها على قرار رسمي بتمكينها من المسكن.

و بالفحص والتحري، تبين صحة الواقعة، حيث أكدت التحريات صدور قرار تمكين لصالح الشاكية من مسكن الزوجية محل الواقعة، وتم تنفيذ القرار بالفعل بتاريخ 30 مارس الماضي، بما يضمن لها حق الإقامة القانونية داخل المسكن.

وأوضحت التحريات أنه عقب تنفيذ القرار، تقدمت السيدة ببلاغ إلى مركز شرطة زفتى، أفادت فيه بتضررها من شقيقتي زوجها المتوفى، والمقيمتين بذات الدائرة، لاتهامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب، وإجبارها على مغادرة المسكن، فضلاً عن الاستيلاء على عدد من المنقولات الخاصة بها من داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما في حينه، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الواقعة.

باستدعاء الشاكية وسؤالها مجددًا، أقرت بأنها تصالحت مع المشكو في حقهما، وتنازلت عن شكواها رسميًا، مؤكدة عودتها إلى مسكنها مرة أخرى، واسترداد كافة المنقولات الخاصة بها، عقب تدخل عدد من أفراد الأسرة للصلح وإنهاء الخلاف القائم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كافة.