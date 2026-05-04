حدث في دولة عربية.. القبض على المتهم بإعادة نشر فيديو لصغير يتعاطى المخدرات

كتب : علاء عمران

03:07 م 04/05/2026

المتهم بإعادة نشر فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام طفل بتعاطي مواد مخدرة داخل البلاد.

كشف حقيقة الفيديو

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو قديم، سبق تداوله عام 2022 في إحدى الدول العربية، وليس له علاقة بالبلاد كما تم الترويج له.

إعادة النشر المضلل

وتبين أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، قام أحد الأشخاص بإعادة نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا وقوع الواقعة داخل البلاد، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وبمواجهته، أقر بحصوله على الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمه بأنه يعود إلى دولة عربية، إلا أنه أعاد نشره مدعيًا كذبًا وقوعه داخل البلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"..
