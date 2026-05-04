تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان

كتب : هاني صابر

03:09 م 04/05/2026 تعديل في 03:34 م

الفنان الراحل هاني شاكر

كشفت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل وصول جثمان الفنان الراحل هاني شاكر من باريس إلى القاهرة.

وقالت "مصطفى" في بيان اليوم، إنه من المنتظر أن يصل جثمان هاني شاكر غدًا الثلاثاء إلى القاهرة، بالاتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية بباريس.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان هاني شاكر فور وصوله إلى مصر، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، على أن تقام صلاة الجنازة عليه الأربعاء المقبل بمسجد "أبو شقة" ببالم هيلز بأكتوبر، ويُدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.


وسبق أن نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

