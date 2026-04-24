الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء بسلاح أبيض داخل مخبز ببورسعيد

كتب : علاء عمران

03:29 م 24/04/2026

خلاف داخل مخبز يتحول لاعتداء بسلاح أبيض وضبط المته

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على عامل بمخبز باستخدام سلاح أبيض بمحافظة بورسعيد.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من عامل بمخبز مصاب بجروح وسحجات متفرقة، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من أحد الأشخاص بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، على خلفية خلاف بينهما بسبب رفضه إعطاء المتهم جوال دقيق فارغ من المخبز محل عمله.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه ميكانيكي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

