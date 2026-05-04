استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين بهتك عرض سائقها وتعذيبه داخل مسكنها.

دفع بعدم الاختصاص

وطالب المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة، ببراءتها، ملتمسًا من هيئة المحكمة تمكينه من الاطلاع على أي قرار صادر من النائب العام بانتداب نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق في الواقعة. وأكد أن مباشرة النيابة للتحقيق في واقعة خارج نطاق اختصاصها يُعد مخالفة قانونية.

تحديد مكان الواقعة

ودفع المحامي محمد حمودة بعدم اختصاص نيابة القاهرة الجديدة ومحكمة الموضوع بنظر الدعوى، موضحًا أن الواقعة حدثت بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وليس داخل نطاق القاهرة الجديدة.

إحالة المتهمة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المنتجة سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل مسكنها.

أدلة التحقيقات

وجاء في التحقيقات أنه تم فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، حيث عُثر على مقاطع مصورة داخل أحد التطبيقات، أظهرت مشاهد اعتداء على المجني عليه داخل غرفة نوم، وتصويره عاريًا، مع إصابات وجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

