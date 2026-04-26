كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طالب بالتعدي على نجلها باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول نجل الشاكية، مصاب بجروح متفرقة، وطرف ثان طالب، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بينهم حول اللهو، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج، ما أدى إلى إصابته.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

