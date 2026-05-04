مائدة فول وطعمية تضامنًا مع الطالبة رقية ضحية التنمر بمدرسة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:50 م 04/05/2026

مائدة فول وطعمية تضامنًا مع الطالبة رقية

في لفتة إنسانية مؤثرة، نظمت مدرسة إهناسيا الثانوية بنات بمحافظة بني سويف، مائدة إفطار بسيطة من الفول والعيش، تضامنًا مع الطالبة رقية ربيع، صاحبة واقعة التنمر التي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

رسالة دعم داخل المدرسة

وجاءت المبادرة برعاية مجلس أمناء المدرسة، حيث حرص القائمون على تحويل الموقف إلى رسالة دعم إنسانية وتربوية، تؤكد رفض التنمر وتعزيز قيم الاحترام داخل البيئة التعليمية.

مبادرة تعكس التضامن والاحتواء

وأكد المشاركون أن الهدف من هذه المائدة البسيطة هو دعم الطالبة نفسيًا ومعنويًا، وإيصال رسالة واضحة بأن المدرسة تقف بجانب طلابها في مواجهة أي ممارسات سلبية، مع تعزيز ثقافة التضامن والاحتواء.

رد فعل تربوي إيجابي

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحويل الواقعة إلى درس تربوي إيجابي، يرسخ أهمية تقبل الآخر ونبذ التنمر، مع التأكيد على أن أبسط المبادرات يمكن أن تحمل رسائل إنسانية كبيرة داخل المجتمع المدرسي.

دعم نفسي ورسالة مجتمعية

وتحولت مائدة الفول والعيش إلى رمز للتضامن والدعم، ورسالة واضحة بأن المؤسسات التعليمية ليست فقط مكانًا للتعليم، بل أيضًا مساحة لبناء القيم الإنسانية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب.

