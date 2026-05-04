استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين بهتك عرض شاب وتعذيبه داخل منزلها.

تفاصيل الاتهام

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت إعلاميًا بصورة مغايرة لما نُسب إليها، مؤكدًا أنها قادت مجموعة من المتهمين وشاركت في ارتكاب الواقعة محل الاتهام.

وأضاف أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وأن الواقعة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت في إطار علاقات مشبوهة، واتخذوا من منزل المتهمة مسرحًا لتنفيذ الجريمة.

كواليس الواقعة

وأوضحت النيابة أن المجني عليه كان يعمل سائقًا لدى المتهمة، وأنها اشتبهت في تعاونه مع جهات الضبط، فقرر المتهمون الانتقام منه.

الاحتجاز والتعذيب

وأشارت المرافعة إلى قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه داخل المنزل، والتعدي عليه، وإجباره على أفعال تمس كرامته، وتصويره عاريًا، فضلًا عن تعذيبه بدنيًا.

اتهامات سارة خليفة

وكانت النيابة العامة، أحالت سارة خليفة وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهمة احتجاز شاب (سائقها الخاص)، والتعدى عليه بالضرب، وهتك عرضه، وتصويره عاريًا داخل مسكنها فى منطقة العجوزة، وتهديده بنشر الفيديو.

وأكدت التحقيقات، أنه تم اكتشاف الواقعة بعد حوالى 4 سنوات من حدوثها أكتوبر 2021، إثر ضبط سارة خليفة فى قضية مخدرات كبرى، والعثور على مقطع الفيديو داخل هاتفها.

وتواجه سارة خليفة، أيضاً اتهامات بـ«جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة» ضمن تشكيل عصابى يضم 28 شخصًا.

