القبض على خادمة منة فضالي بأكتوبر لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية

كتب : صابر المحلاوي

03:12 م 04/05/2026

منة فضالي

نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، حيث تم ضبط خادمتها عقب اتهامها بالاستيلاء على عدد من المقتنيات الشخصية والهروب.

تفاصيل البلاغ

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الفنانة إلى قسم الشرطة وتحرير محضر أفادت فيه بتضررها من خادمة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة 3 ساعات يد، وحقيبة، وهاتف محمول ماركة “ريلمي”، إلى جانب ملابس شخصية ومشغولات ذهبية شملت سلسلة وخاتمًا وقيراطًا.

التحريات وضبط المتهمة

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان المسروقات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

