كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر فتاة من قيام شخصين بملاحقتها والتحرش بها أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة السويس.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبسؤالها، قررت أن الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو قاما بملاحقتها والتحرش بها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، ومقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

