نظرت محكمة النقض، دائرة الثلاثاء "هـ"، طعن لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، على حكم إدانته بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بالقتل الخطأ للموظف الراحل "السيد الشبكي" عن طريق الدهس على طريق الساحل الشمالي.

دفاع اللاعب أمام المحكمة

وترافع المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع اللاعب أحمد فتوح، موضحًا أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة قامت عقب استجواب المتهم بأخذ عينة بول وتحليلها للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، رغم عدم ضبطه حال التعاطي أو وجود دلائل ظاهرة على ذلك وقت التحقيق.

دفع ببطلان إجراءات التحليل

وأوضح الدفاع أن أوراق الدعوى والتحقيقات لم تتضمن ما يفيد ضبط المتهم متلبسًا أو ظهوره في حالة تستدعي هذا الإجراء، مؤكدًا أن أخذ العينة تم دون سند من القانون أو رضا صريح منه، ما يجعله إجراءً باطلًا لا يُعتد بالدليل المستمد منه، باعتباره اعتداءً على الحرية الشخصية وإساءة استعمال للسلطة.

الحكم السابق

وكانت محكمة جنايات مرسى مطروح قد قضت بحبس أحمد فتوح سنة، وتغريمه 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر الحشيش والتسبب في وفاة المجني عليه عن طريق الخطأ.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح، مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب.

تفاصيل الواقعة في التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقاد سيارة تحت تأثير المخدر، ما أدى إلى وقوع حادث ووفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته.

وأوضحت التحقيقات أن اللاعب قاد السيارة بسرعة زائدة، وبإهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين، ما تسبب في الاصطدام بالمجني عليه ووفاته.

