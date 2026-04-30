ضبطت مباحث مكافحة المخدرات تشكيلا عصابيا بالسويس وبحوزته 2 طن مواد مخدرة متنوعة تقدر قيمتها بـ 116 مليون جنيه اليوم الخميس.

رصد نشاط التشكيل بظهير السويس الصحراوي

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها داخل البلاد، متخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط شحنة الأطنان وتقدير قيمتها المالية

عقب تقنين الإجراءات قامت القوات بالقبض على عناصر التشكيل وبحوزتهم قرابة 2 طن من مواد هيدرو وحشيش وآيس، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 116 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل نشاطهم الإجرامي وملاحقة باقي المتورطين.

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات