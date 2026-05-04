إعلان

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سائق أتوبيس مدرسة ببني سويف

كتب : علاء عمران

01:42 م 04/05/2026 تعديل في 02:10 م

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سائق أتوبيس بإحدى المدارس بمحافظة بني سويف من تعرضه للسب والاعتداء من قبل ولي أمر أحد الطلاب.

الاعتداء على سائق أتوبيس مدرسة

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 26 أبريل الماضي، حيث قام السائق بتعنيف طالب داخل الأتوبيس بعد قيامه بإحداث إزعاج وإخراج يده من النافذة، حفاظًا على سلامته.

وعلى إثر ذلك، تقدمت والدة الطالب بشكوى لإدارة المدرسة، كما حررت محضرًا ضد السائق ومشرفة الأتوبيس تتهمهما بسوء المعاملة.

وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين السائق ووالدة الطفل أثناء توصيله إلى المدرسة، تدخل خلالها زوجها، وقام بالتعدي عليه بالسب، قبل أن يغادر السائق ويقوم بتصوير الواقعة ونشر الفيديو.

وباستدعاء طرفي الواقعة، أبديا رغبتهما في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مدارس بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
زووم

هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
تريزيجيه مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام انبي.. تفاصيل
رياضة محلية

تريزيجيه مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام انبي.. تفاصيل

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
رياضة محلية

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
زووم

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟