كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سائق أتوبيس بإحدى المدارس بمحافظة بني سويف من تعرضه للسب والاعتداء من قبل ولي أمر أحد الطلاب.

الاعتداء على سائق أتوبيس مدرسة

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 26 أبريل الماضي، حيث قام السائق بتعنيف طالب داخل الأتوبيس بعد قيامه بإحداث إزعاج وإخراج يده من النافذة، حفاظًا على سلامته.

وعلى إثر ذلك، تقدمت والدة الطالب بشكوى لإدارة المدرسة، كما حررت محضرًا ضد السائق ومشرفة الأتوبيس تتهمهما بسوء المعاملة.

وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين السائق ووالدة الطفل أثناء توصيله إلى المدرسة، تدخل خلالها زوجها، وقام بالتعدي عليه بالسب، قبل أن يغادر السائق ويقوم بتصوير الواقعة ونشر الفيديو.

وباستدعاء طرفي الواقعة، أبديا رغبتهما في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

