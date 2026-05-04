قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء البلاد تشهد الآن أجواء ربيعية معتدلة، مع استمرار ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد، والتي تسهم في تلطيف درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية كشفت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خاصة الإسكندرية، إلى جانب أجزاء من محافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية ودمياط، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار

وتابعت: من المتوقع أن تمتد فرص الأمطار خلال اليوم إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب الوجه البحري، ولكن تكون أقل في الشدة مقارنة بالمناطق الغربية.

كما تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس باعتدال الأجواء خلال فترات النهار.