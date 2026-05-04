إعلان

ضبط تشكيل عصابي غسل 500 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

01:39 م 04/05/2026 تعديل في 02:09 م

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

شراء أراضٍ وعقارات ومركبات

وأوضحت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات لإضفاء صبغة قانونية عليها.

500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل أموال وزارة الداخلية تشكيل عصابي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
أخبار مصر

وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
حوادث وقضايا

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
تريزيجيه مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام انبي.. تفاصيل
رياضة محلية

تريزيجيه مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام انبي.. تفاصيل

براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟