كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

شراء أراضٍ وعقارات ومركبات

وأوضحت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات لإضفاء صبغة قانونية عليها.

500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

