كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

نتائج الفحص والتحريات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

المضبوطات

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من المواد المخدرة شملت "الهيروين والبودر"، إلى جانب سلاح أبيض، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

