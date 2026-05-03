إعلان

ضبط 3 متهمين بعد فيديو ترويج مخدرات في شوارع شبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

03:49 م 03/05/2026

سقوط مروجي المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

نتائج الفحص والتحريات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

المضبوطات

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من المواد المخدرة شملت "الهيروين والبودر"، إلى جانب سلاح أبيض، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية شبرا الخيمة مخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
أخبار مصر

تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
السيسي ينعي هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعي هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
شروط إيران الأخيرة.. هل تنجح في إقناع ترامب أم تدفع نحو الحرب؟
شئون عربية و دولية

شروط إيران الأخيرة.. هل تنجح في إقناع ترامب أم تدفع نحو الحرب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 0 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة