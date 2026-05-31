نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تجمع عدد من الأهالي حول شخص متهم بسرقة أسطوانتي بوتاجاز من إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، قبل أن يحاول التخلص من المسروقات وإلقاءها من شرفة العقار تمهيدًا للفرار.

فيديو مطاردة الإسكندرية

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ليتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

سقوط لص المنتزه

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، واعترف بسرقة أسطوانتي البوتاجاز من إحدى الشقق السكنية.

اعترافات المتهم

وبإرشاد المتهم، تمكنت القوات من ضبط المسروقات المستولى عليها واستعادتها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

