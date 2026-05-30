فيديوهات اتهام لأمن الإسكندرية والتحقيقات تكشف خلافًا على شقة سكنية

كتب : مصراوي

07:52 م 30/05/2026 تعديل في 07:53 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلالهما إحدى السيدات قيام الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتلفيق قضايا لنجليها.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى 23 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل إحدى الشقق السكنية.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، موظف أصيب بجرح في العين، وطرف ثان ضم القائمة على النشر وزوج شقيقتها ونجليها وأحد أصدقائهما، بسبب خلافات تتعلق بعقد إيجار شقة سكنية تنازل أحد الأشخاص للطرف الأول عنها.

وخلال المشاجرة، تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الموظف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر ذاته، تقدم الشخص الذي تنازل للطرف الأول عن عقد الشقة ببلاغ اتهم فيه نجلي الشاكية وصديقهما وزوج شقيقتها بكسر باب الشقة والاستيلاء على محتوياتها، فضلًا عن التعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والقائمة على النشر، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

