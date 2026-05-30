تجديد حبس صديقي كروان مشاكل لاتهامهما بالتعدي على والده بحدائق القبة

كتب : أحمد عادل

06:51 م 30/05/2026

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على والده في حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل منزل التيك توكر كروان مشاكل، بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على وجودهم في منزله، إذ أسفرت عن إصابته في يده.

وقال شقيق كروان مشاكل في محضر رسمي، إن الخلاف نشب أولًا بينه وبين شخص يدعى "بطاطا"، بعد رفضه جلوس الثاني معهم في المنزل، مضيفًا: قولتله ميقعدش معانا وعورني بسلاح أبيض.

تفاصيل مشاجرة صديقي كروان مشاكل

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب معاتبة المبلغ للمشكو في حقهم بسبب تواجدهم بمسكنه صحبة المدعو كروان مشاكل شقيق المبلغ، تطورت للتشابك بالأيدي، وإصابة شقيق كروان مشاكل بقطع في يده اليمنى، وإصابة "بطاطا" بجرح في مؤخرة الرأس، وأن المبلغ شقيق كروان مشاكل، وقال: إنهم مقيمين في البيت بسبب لايفات كروان المستمرة عبر الساعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين يدعيان "بطاطا وفارس"، من أصدقاء كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على تواجدهما في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.

