فيديو الدخيلة.. طمع في شقة الجيران فسقط في قبضة أمن الإسكندرية

كتب : مصراوي

05:21 م 30/05/2026

تفاصيل فيديو مشاجرة الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من أحد جيرانها، متهمة إياه بالتعدي المستمر على والدتها وشقيقها بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما بمحافظة الإسكندرية.

فيديو مشاجرة الإسكندرية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من والدة وشقيق القائمة على النشر، أفادا فيه بتضررهما من أحد الأشخاص، يقيم بدائرة القسم، لاعتياده التعرض لهما والتعدي عليهما.

تفاصيل خناقة الدخيلة

وكشفت التحريات أن المشكو في حقه تعدى على شقيق الشاكية بالضرب، محدثًا إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات نشبت بينهم بعد اعتراضه على اعتزام الأسرة بيع شقة سكنية مملوكة لهم، كان يرغب في شرائها بثمن أقل من قيمتها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

