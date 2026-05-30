قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالتسبب في وفاة الشاب "ياسين" داخل مركز شباب الجزيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل وفاة "ياسين" داخل مركز شباب الجزيرة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل نادٍ رياضي بدائرة القاهرة، أسفرت عن إصابة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.

بالفحص والتحريات، تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

القبض على المتهمين بقتل "ياسين"

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، فيما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها كاملة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

