تعتبر مخالفات رادارات المرور من أبرز أدوات ضبط الشارع وتحقيق الانضباط المروري، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الطرق وحركة السيارات.

وتعمل الرادارات على رصد السرعات الزائدة، وتجاوز الإشارات، والسير عكس الاتجاه، وغيرها من السلوكيات التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين، ومع تطبيق غرامات رادات المرور بشكل إلكتروني وربطها بقواعد بيانات المرور، بات من الصعب التهرب من المخالفات.

ويهدف نشر رادارات المرور على مستوى محافظات الجمهورية إلى المساهمة في تقليل الحوادث ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير، كما تتيح الجهات المختصة خدمات الاستعلام والسداد الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين متابعة مخالفاتهم وتسويتها.

رصد 4 أنواع من المخالفات

وخلال الفترة الماضية، جرى تركيب مجموعة من الرادارات الحديثة على الطرق والمحاور في مختلف المحافظات، بهدف ضبط المخالفات المرورية، ورصد السرعات المقررة للمركبات، والتصدي للقيادة الجنونية أو الانشغال عن الطريق، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ويمكن للرادارات الحديثة تسجيل ورصد 4 أنواع من مخالفات المرور كالتالي:

- مخالفة تجاوز السرعات القانونية

- مخالفة تجاوز الحارة المرورية

- مخالفة التحدث في التليفون خلال القيادة

- مخالفة عدم ربط حزام الأمان

كيف تلتقط الرادارات السيارات المخالفة؟

وتتنوع أجهزة الرادار المخصصة لضبط المخالفات المرورية في مختلف دول العالم، سواء من حيث بلد المنشأ والشكل والتقنيات التي يعمل على أساسها الجهاز، فهناك الأجهزة الرادارية المحمولة التي يستطيع شرطي المرور أن يحملها بيده ويوجهها للسيارة التي يرى أن تخالف السرعات المقررة.

وهناك أجهزة أخرى أكثر تعقيدًا وأكبر حجمًا تعتمد على تقنية التحديد الذاتي، حيث يقوم الجهاز برصد السيارات على الطريق وقياس مستوى السرعة والإبلاغ عن وتصوير لوحاتها.

وبإمكان الرادارات الجديدة التقاط 100 صورة في الدقيقة، وبالتالي يمكنه أن يسجل كل المخالفات التي تمر بجواره، كما توفر الرادارات معلومات إحصائية تشمل أعداد السيارات المارة ونوعيات هذه السيارات وبالتالي سيساعد الجهات الرسمية في العمليات الاحصائية وتطوير الطرق بجانب معرفة أسباب الحوادث ومعرفة المتسبب في الحادث.

دفع نصف الغرامة

ومنحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات حق سداد نصف قيمة الغرامة، في حال الدفع خلال 3 أيام من تاريخ استلام الرسالة النصية على الهاتف المحمول المسجل لدى المرور، ويتم ذلك إلكترونيًا عبر اختيار أيقونة تسديد الغرامة قبل انتهاء المهلة المحددة، بعد أن كان الأمر في السابق يتطلب الذهاب إلى نيابة المرور.

وأكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح سابق لـ "مصراوي" أن البعض يتفاجأ عند تسديد قيمة الغرامة الموقعة عليهم بوجود مضاعفة في المبلغ ويعود ذلك إلى تكرار نفس المخالفة خلال 6 أشهر، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة الغرامة بشكل تلقائي.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة