تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية الشاملة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام، بهدف توفير مناخ آمن ينعم فيه الجميع بأجواء العيد. وتستهدف الاستراتيجية الأمنية رفع درجات الاستعداد والحفاظ على النظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا السياق، يكثف مديرو الأمن والقيادات الإشرافية بكافة المحافظات من جولاتهم الميدانية لتفقد الخدمات الأمنية؛ والتأكيد على التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء المهام بمنتهى الدقة والحزم، مع حسن معاملة المواطنين أثناء تنفيذ بنود الخطة.

دوريات سريعة وشرطة نسائية بالمتنزهات والسينمات

وتشمل خطة الوزارة نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية. كما تم الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط المقاصد الرئيسية للمواطنين خلال أيام العيد، كالحدائق العامة، والمتنزهات، ودور العرض السينمائي.

وعلى الصعيد المروري، تم تكثيف الخدمات والدوريات وسيارات الإغاثة وشرطة النجدة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة الفورية، ومتابعتها عبر منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف العمليات، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات.

رقابة مشددة على محطات القطارات والمراكب النيلية

وامتدت الخطط الأمنية لتشمل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية، خاصة في ظل الإقبال الكثيف وزيادة أعداد الركاب خلال فترة الإجازة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات.

كما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط الأمن والسلامة، حرصاً على حياة المواطنين الراغبين في الاستمتاع بالرحلات النيلية. وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها لتوفير مناخ آمن ومستقر طوال أيام العيد.



