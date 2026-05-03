تقدمت "شاهيناز.م" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام ونصف فقط من الزواج، مبررة طلبها باكتشافها ميولًا غير طبيعية لدى زوجها، مؤكدة في دعواها: "اتصدمت فيه بعد الجواز.. وطلع بيميل للرجال.. ومش قادرة أعيش معاه".

وقالت الزوجة، البالغة من العمر 29 عامًا، إنها تزوجت زواجًا تقليديًا بترشيح من إحدى قريباتها، موضحة أنها وافقت على الزوج بعدما لمست فيه الهدوء والالتزام الظاهري، خاصة أنه يعمل بإحدى الشركات الخاصة ويتمتع بمستوى اجتماعي مناسب، ما دفع أسرتها إلى تشجيعها على إتمام الزواج دون تردد.

تفاصيل دعوى خلع سيدة لزوجها بعد عام ونصف

وأضافت "شاهيناز" أنها خلال فترة الخطوبة لم تلاحظ أي تصرفات تثير الشك، لافتة إلى أن زوجها كان قليل الكلام، وكان يبرر تحفظه الشديد بالخجل أو ضغوط العمل، وهو ما اعتبرته أمرًا طبيعيًا في بداية التعارف.

وأوضحت الزوجة أنها بعد انتقالها إلى منزل الزوجية بدأت تلاحظ برودًا غير معتاد من زوجها، وتهربًا مستمرًا من إقامة علاقة طبيعية بينهما، إذ كان يختلق الأعذار بشكل متكرر، تارة بحجة الإرهاق، وأخرى بسبب الضغوط النفسية.

وأكدت أنها حاولت احتواء الموقف في البداية، معتقدة أن الأمر مرتبط بالتوتر أو رهبة البداية، إلا أن الشكوك بدأت تتزايد مع مرور الوقت، خاصة مع انشغاله الدائم بهاتفه وإخفائه المستمر لمحادثاته.

اكتشاف ميول الزوج

وأشارت إلى أنها فوجئت ذات يوم، أثناء استخدام هاتفه، بوجود رسائل ومحادثات بينه وبين عدد من الرجال، تضمنت عبارات وصفتها بأنها كشفت عن ميوله الحقيقية، مضيفة أنها واجهته بما رأته، فأنكر في البداية، ثم اعترف لاحقًا بأنه يعاني من تلك الميول منذ سنوات.

وقالت: "اعترف لي أنه تزوج تحت ضغط من أهله ليبدو طبيعيًا أمام الناس، وكان يعتقد أنه سيتمكن من التغير بعد الزواج، لكنه فشل".

وأضافت أنها حاولت منحه فرصة للعلاج حفاظًا على حياتهما الزوجية، إلا أنه رفض بشكل قاطع وتمسك بموقفه، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية واللجوء إلى أسرتها.

وأكدت "شاهيناز" أنها أقامت دعوى خلع بعد استحالة العشرة بينهما، موضحة أنها لم تعد قادرة نفسيًا على الاستمرار في علاقة فقدت فيها الأمان والثقة منذ شهورها الأولى.

وحملت دعوى الخلع رقم 471 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

