كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى أهالي إحدى قرى محافظة الغربية من قيام شخص بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

بلاغ رسمي

بالفحص، تبين أنه في 30 أبريل الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب وطردها وأبنائها من منزل الزوجية، والاستيلاء على متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية، بسبب اعتراضها على ممارسته تلك الأنشطة.

ضبط المتهم ونشاطه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين قيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني، إلى جانب الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية وهدايا.

أقوال الأطراف

وبمواجهته، أقر بطرد زوجته وأبنائه من المنزل، ونفى الاستيلاء على مصوغاتها. كما أقرت الزوجة لاحقًا بعدم صحة ادعائها بشأن السرقة، موضحة أن الخلافات الزوجية كانت السبب، وأنها قامت ببيع مصوغاتها بنفسها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها