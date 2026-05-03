إعلان

بلاغ الزوجة يكشف دجال بالغربية يروج للشعوذة عبر السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

01:32 م 03/05/2026 تعديل في 01:50 م

القبض على متهم بالدجل والشعوذة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى أهالي إحدى قرى محافظة الغربية من قيام شخص بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

بلاغ رسمي

بالفحص، تبين أنه في 30 أبريل الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب وطردها وأبنائها من منزل الزوجية، والاستيلاء على متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية، بسبب اعتراضها على ممارسته تلك الأنشطة.

ضبط المتهم ونشاطه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين قيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني، إلى جانب الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية وهدايا.

أقوال الأطراف

وبمواجهته، أقر بطرد زوجته وأبنائه من المنزل، ونفى الاستيلاء على مصوغاتها. كما أقرت الزوجة لاحقًا بعدم صحة ادعائها بشأن السرقة، موضحة أن الخلافات الزوجية كانت السبب، وأنها قامت ببيع مصوغاتها بنفسها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الغربية مواقع التواصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل
رياضة محلية

شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
بكعكة "حبل المشنقة".. بن غفير يثير الجدل في عيد ميلاده الخمسين
شئون عربية و دولية

بكعكة "حبل المشنقة".. بن غفير يثير الجدل في عيد ميلاده الخمسين
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
زووم

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
أول تعليق من مدرسة ويزنس للغات بالمنصورية بعد واقعة "شاشة العرض"
مدارس

أول تعليق من مدرسة ويزنس للغات بالمنصورية بعد واقعة "شاشة العرض"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة