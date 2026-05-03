تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين عبر شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

طريقة الاحتيال

كان المتهم يقوم بالنصب على المواطنين من خلال ادعائه العمل بإحدى الهيئات الحكومية، والزعم بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم على خلاف الحقيقة.

أساليب غسل الأموال

كما قام بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.

قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.