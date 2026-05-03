اجتمعت سبع دول من تحالف "أوبك+"، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، عبر تقنية الاتصال المرئي في 3 مايو 2026، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقه، وذلك بعد إعلانها سابقًا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023.

زيادة الإنتاج بدءًا من يونيو 2026

وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق، قررت الدول السبع تنفيذ زيادة في الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا، وذلك من خلال التراجع الجزئي عن التخفيضات الطوعية الإضافية المعلنة في أبريل 2023، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يونيو 2026، وفقًا للتفاصيل المحددة.

وأوضحت الدول أن هذه الخطوة تأتي ضمن إمكانية إعادة تلك التخفيضات الطوعية تدريجيًا، سواء بشكل جزئي أو كلي، تبعًا لتطورات السوق، مع التأكيد على مواصلة مراقبة الأوضاع عن كثب. كما شددت على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على مرونة كاملة تسمح بزيادة الإنتاج أو تثبيته أو إعادة تطبيق التخفيضات، بما في ذلك إمكانية عكس التعديلات الطوعية التي أُعلنت في نوفمبر 2023.

وأشارت الدول المشاركة إلى أن هذا الإجراء يتيح لها تسريع وتيرة التعويض عن أي زيادات سابقة في الإنتاج، مجددة التزامها الكامل بالامتثال لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تتابعها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). كما أكدت عزمها تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024.

ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام وخطط التعويض، على أن يكون الاجتماع المقبل في 7 يونيو 2026.

اقرأ أيضًا: الإمارات ليست الأولى.. دول سبقتها في مغادرة أوبك

اقرأ أيضًا: صندوق أوبك يطلق حزمة بـ1.5 مليار دولار لدعم الدول في مواجهة ضغوط الطاقة