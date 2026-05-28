إيران: الاستفزازات الأمريكية انتهاك لوقف إطلاق النار وتم الرد عليها

كتب : وكالات

06:19 م 28/05/2026

مضيق هرمز

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن الاستفزازات الأمريكية فجر اليوم الخميس، تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنها قوبلت بـ"الرد المناسب".

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الخميس، أن طهران لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتها على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ممارسة سيادة إيران على مضيق هرمز باتت راسخة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت هجوماً بعد أن أطلقت القوات الإيرانية "خمس طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه".

وأضافت القيادة الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت جميع الطائرات المسيرة، "كما منعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي إيراني في بندر عباس".

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، في روايتها للاشتباك، أنه بدأ عندما "حاولت أربع سفن دخول الخليج العربي عن طريق إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها"، ثم "واجهت تحذيراً شديد اللهجة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وبينما تجاهلت السفن تحذير الحرس الثوري الإيراني، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن القوات الإيرانية احتجزت سفينتين، بينما أُجبرت السفينتان المتبقيتان على العودة.

مضيق هرمز الشرق الأوسط الجيش الأمريكي حرب إيران إيران وأمريكا

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
