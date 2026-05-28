رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية، قيام إحدى سيارات النقل الخاصة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي ببيعها إلى أحد المخابز بمطلع المدينة الصناعية الجديدة، بدلًا من استخدام الأسطوانات التجارية المخصصة لهذا النشاط، وذلك بالمخالفة للضوابط المنظمة.

ضبط مخالفة بمطلع المدينة الصناعية

وأوضح المحافظ أن المخالفة تؤثر سلبًا على منظومة تداول البوتاجاز المنزلي، وتضر بتوفير الاحتياجات المخصصة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمواد البترولية المدعمة.

غلق وتشميع المخبز والتحفظ على الأسطوانات

وعلى الفور، وجه محافظ أسوان مسؤولي مديرية التموين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت غلق وتشميع المخبز، والتحفظ على أسطوانات البوتاجاز المنزلية المستخدمة بالمخالفة، مع تحرير محضر بالواقعة.

كما قامت إدارة المرور بالتحفظ على السيارة المستخدمة في نقل الأسطوانات، وتحرير محضر مخالفة للسائق بسبب عدم الالتزام بتعليمات التموين ومخالفة خط السير المحدد.

توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية

وأكد المهندس عمرو لاشين ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية المستمرة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمنشآت المختلفة، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال غير المشروع للمواد البترولية المدعمة.

المحافظ: لا تهاون مع مخالفات منظومة الدعم

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات والمواد الأساسية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والتعامل الفوري مع أي تجاوزات يتم رصدها.