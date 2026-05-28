لقي شاب مصرعه، وأصيبت زوجته بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية بطريق "أبو طالب - الغزالي" بمركز حوش عيسى، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

إخطار أمني وانتقال قوات الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الحادث

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة نصف نقل بدراجة نارية كان يستقلها محمود فؤاد فريج، 36 عامًا، مقيم بمركز الدلنجات، ما أسفر عن وفاته في الحال.

كما تبين إصابة زوجته مريم عبدالعزيز محمد، 17 عامًا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابة واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة النارية تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.