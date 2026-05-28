تنظم مديرية الثقافة بالمنيا برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعدد من المواقع الثقافية والأندية الرياضية بالمحافظة، بهدف إدخال البهجة على المواطنين وتقديم أنشطة فنية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار.

عروض فنية وورش للأطفال

وأوضحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن البرنامج يتضمن عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، إلى جانب ورش رسم وتلوين للأطفال، وفعاليات الرسم على الوجه، مشيرة إلى أن الفعاليات تبدأ اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026 وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

فعاليات متنوعة بمراكز المنيا

وأضافت أن البرنامج يشمل عرضًا لفرقة كورال أطفال المنيا، وورشًا فنية بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة، كما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بنادي ملوي الرياضي.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا لفرقة المنيا للموسيقى العربية وفرقة المنيا للفنون الشعبية بالنادي الرياضي بمدينة المنيا، ضمن خطة متكاملة لنشر أجواء البهجة والاحتفال بين المواطنين.

نشر الثقافة والفنون بالمجان

وأكدت مدير فرع الثقافة أن تلك الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والفنون وإتاحة الأنشطة الإبداعية للمواطنين بالمجان خلال المناسبات والأعياد، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وإضفاء أجواء من الفرحة والاحتفال بين أبناء المحافظة.