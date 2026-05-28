نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة نقل بسرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وباستدعائه وسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، قام قائد سيارة نقل بسرقة حقيبة يد من نجله أثناء وقوفه أمام المنزل، وكانت تحتوي على مبلغ مالي، كما تعدى عليه بالضرب قبل أن يلوذ بالفرار.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

