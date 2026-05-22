شهد طريق الصف جنوب الجيزة، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة تريلا وميكروباص أمام قرية الأقواز، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

حصيلة ضحايا حادث الصف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي الرعاية اللازمة وإيداع الجثمان ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

