قال الإعلامي أحمد موسى إن أزمة نقص السيولة النقدية داخل عدد من ماكينات الصراف الآلي أثارت شكاوى واسعة بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه الأزمة تتزامن مع قرب إجازة البنوك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يزيد من حدة المشكلة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في سحب أموالهم لتلبية احتياجات العيد، مشيرًا إلى أن الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلي أصبحت مشهدًا متكررًا في الأيام الأخيرة، بسبب عدم توفر السيولة النقدية الكافية.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بحالات فردية أو مناطق محدودة، بل تمثل مشكلة عامة تستوجب تحركًا عاجلًا من البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق، موضحًا أن غياب السيولة النقدية يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم.

وتابع أن بعض التطبيقات البنكية الإلكترونية شهدت أعطالًا تقنية بالتزامن مع الأزمة، مما زاد من معاناة المواطنين، مضيفًا: "الناس مش عارفة تسحب فلوس، لا من الماكينات ولا من التطبيقات، وده بيؤكد إن الأزمة محتاجة تدخل سريع".

وشدد موسى على ضرورة التحرك الفوري قبل بدء الإجازات الرسمية، خاصة مع احتياج المواطنين للأموال لتغطية التزامات العيد، مؤكدًا أن ضخ السيولة النقدية داخل الماكينات ومعالجة الأعطال التقنية يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الجهات المعنية مطالبة بسرعة احتواء الأزمة وتقديم تفسيرات واضحة للرأي العام حول أسباب المشكلة وخطط حلها، مشيرًا إلى أن الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين ضروريان لضمان استقرار الخدمات البنكية وتخفيف حدة القلق المجتمعي قبل العيد.