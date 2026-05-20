ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طفلًا بمحافظة كفر الشيخ، بعدما قاد سيارة ملاكي برعونة في أحد الشوارع، ما أدى إلى وقوع حادث اصطدام بمركبة أخرى وإحداث تلفيات بها.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وأثناء سير أحد المواطنين بسيارته، فوجئ باصطدام سيارة به من الخلف يقودها طفل.

طفل يقود سيارة ويتسبب بحادث بكفر الشيخ

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة.

وبسؤال مالك السيارة، أقر بأن نجله استولى عليها دون علمه وقادها للتنزه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

