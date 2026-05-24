كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بفتاة حال إستقلالها السيارة قيادته بمحافظة الإسكندرية.

التحرش بفتاة داخل ميكروباص

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز).

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجاري، وأثناء إستقلال كريمته (طالبة - سن 17) سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قام قائدها بالتحرش بها، فقام بنشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ضبط السائق والسيارة

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في المنشور وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما تم ضبط قائدها مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهة المتهم بالصور والتحريات، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الجريمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

