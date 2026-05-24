الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:38 م 24/05/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بفتاة حال إستقلالها السيارة قيادته بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز).

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجاري، وأثناء إستقلال كريمته (طالبة - سن 17) سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قام قائدها بالتحرش بها، فقام بنشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في المنشور وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما تم ضبط قائدها مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهة المتهم بالصور والتحريات، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الجريمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

