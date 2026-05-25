تصعيد إسرائيلي خطير.. نتنياهو يأمر بتوسيع القصف على لبنان ويتوعد حزب الله

كتب : مصطفى الشاعر

09:56 م 25/05/2026

بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصداره أوامر مباشرة لقيادة جيشه بتشديد الهجمات العدوانية وتوسيع رقعة القصف على الأراضي اللبنانية، متوعدا بتوجيه ضربات بالغة العنف ضد ما وصفها بـ"أهداف تابعة لحزب الله".

نتنياهو يُقر بشن حرب إبادة على الجبهة الشمالية

شدد نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، على أن كيانه يخوض حربا مفتوحة ومباشرة في لبنان، متباهيا بمقتل نحو 600 عنصر من حزب الله اللبناني خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أن هذه المجازر المتواصلة والغارات الجوية المكثفة تأتي ضمن استراتيجية مُمنهجة لتقويض قدرات المقاومة اللبنانية، متجاهلا كافة التحذيرات الدولية من عواقب استمرار استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض كافة المبادرات الدبلوماسية

على صعيد التعنت السياسي والميداني، جزم بنيامين نتنياهو بأن قوات الاحتلال بصدد رفع وتيرة هجماتها الصاروخية والجوية على مختلف البلدات اللبنانية، مؤكدا أن آلته الحربية لن تتوقف عن القصف والتدمير خلال المرحلة المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل.

استنفار إسرائيلي لمواجهة سلاح المسيّرات الانتحارية

وفي إطار السعي للحد من الخسائر التي تُلحق بصفوف جيش الاحتلال جراء عمليات المقاومة، أقر نتنياهو، بتشكيل فريق أمني وعسكري خاص يعنى بابتكار حلول لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة الانتحارية.

في غضون ذلك وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية مختلفة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى بالفعل الاستعدادات لخطة هجومية نارية قوية وشاملة في لبنان، وأصبحت الوحدات الجوية والمدفعية في حالة جاهزية تامة، بانتظار منح الضوء الأخضر من المستوى السياسي.

