قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش مدينة نصر" إلى جلسة 26 يوليو المقبل.

تفاصيل التحقيقات مع 87 متهمًا في قضية "خلية داعش مدينة نصر"

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، إلى جانب اتهامات بتمويل الإرهاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تبادل الرسائل والتكليفات التنظيمية.

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، فيما وُجهت إلى باقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

كما نسبت النيابة إلى عدد من المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل وتبادل التعليمات والتكليفات التنظيمية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يوليو لاستكمال إجراءات المحاكمة.

