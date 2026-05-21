بعد أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق حملة "المليون جلابية"

كتب : نوران أسامة

04:39 م 21/05/2026
    محمد رمضان بالجلبية الصعيدي
    محمد رمضان

أطلق الفنان محمد رمضان حملة جديدة بعنوان "المليون جلابية"، وذلك بعد واقعة منع 3 رجال من حضور عرض فيلم أسد داخل إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وشارك محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام، وقال: "اديت فرصة أكتر من يومين تلاتة للاعتذار الرسمي لإخواتنا الصعايدة اللي اترفض دخولهم، ومش بس اعتذار ليهم، ده اعتذار لينا كلنا ولأهلنا في الصعيد".

وأضاف: "بكرة العيد الرسمي للجلابية الصعيدي، يوم 22 مايو، وتحدي المليون جلابية، هستنى صوركم بالجلابيب، ثقة في الله، واحتفالًا بالمناسبة دي هنزل أغنية "ياكوزك" بكرة".

كما كتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم "أسد" دخولكم الفيلم، ولو ما شالتكوش الأرض أشيلكم على راسي".

وتابع رمضان: "واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة واعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليا بالسينمات، فيلم "أسد" الذي يشارك في بطولته: رزان جمال، علي قاسم، ومن إخراج محمد دياب.


