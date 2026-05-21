كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة أحد الشباب وادعاءه تعرضه للتعدي وسرقة شقته بالجيزة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين داخل أسرة واحدة، شملت شابًا وشقيقه من جهة، ووالدتهما وزوجها الجديد وشخصين آخرين من جهة أخرى.

خلافات أسرية تتحول لمشاجرة عنيفة

وكشفت التحريات أن الخلاف بدأ عندما رفض الشقيقان السماح لوالدتهما بنقل منقولات الشقة عقب زواجها، ما أدى إلى تصاعد الخلافات وتبادل التعدي بين الطرفين.

وتطورت الأحداث لاحقًا بعد استعانة الأم وزوجها الجديد بشخصين، واقتحام الشقة والتعدي على أحد الأبناء وتقييده، والاستيلاء على بعض المنقولات محل النزاع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادل الاتهامات حول ملكية منقولات الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

