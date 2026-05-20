استمرار التصعيد الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني

كتب : مصراوي

10:19 م 20/05/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

بيروت (أ ش أ)

شهد الجنوب اللبناني تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا تمثل بسلسلة غارات جوية استهدفت عددًا من البلدات والمناطق ففى صور وقعت إصابات جراء غارة اسرائيلية استهدفت بلدة محرونة.

,شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات جوية متتالية على بلدات صديقين وشحور والقاسمية وآرزاي.

كما أفادت الأنباء بأن غارة اسرائيلية استهدفت بلدة جويا في قضاء صور، بالتزامن مع غارة أخرى طالت بلدة رشكنانيه، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الاسرائيلى فوق أجواء الجنوب.

وفي تطور لافت، وجّهت القوات الإسرائيلية إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدتي حبوش ودير الزهراني، مطالبة بإخلائهما فورًا والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر، ما أثار حالة من القلق والنزوح بين الأهالي، في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري في المنطقة.

