تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.



غسل أموال من الهجرة غير الشرعية

وتبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية، في مخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات أنهما لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسفن صيد وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.