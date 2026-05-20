إعلان

كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة

كتب : علاء عمران

03:21 م 20/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.


غسل أموال من الهجرة غير الشرعية

وتبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية، في مخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات أنهما لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسفن صيد وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة غسل أموال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

مكبلون وراكعون.. بن غفير يتباهى بالاعتداء على معتقلي "أسطول الصمود"- فيديو
شئون عربية و دولية

مكبلون وراكعون.. بن غفير يتباهى بالاعتداء على معتقلي "أسطول الصمود"- فيديو
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
اقتصاد

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة