الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في قضية مراهنات تطبيق 1XBET

كتب : أحمد عادل

04:00 م 20/05/2026

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في محاكمة 3 متهمين على خلفية اتهامهم بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1XBET.

اعترافات المتهم الرئيسي

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقر خلال مواجهته بأنه كان يتولى إدارة 7 حسابات بصفته وكيلًا عن تطبيق "1XBET"، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات مباشرة من القائمين على إدارة التطبيق من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل السحب والإيداع لصالح المتراهنين داخل مصر.

الاستعانة بآخرين

وأضاف المتهم في أقواله أنه استعان بآخرين لمساعدته في إدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب عمولة من إجمالي العمليات التي كانوا ينفذونها.

الاتهامات الموجهة

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين إدارة وتشغيل أنشطة مراهنات إلكترونية بالمخالفة للقانون، باستخدام وسائل وتقنيات إلكترونية لتحويل الأموال وتحصيلها لصالح التطبيق داخل البلاد.

