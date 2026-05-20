قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة برئاسة المستشار مينا فايز، إحالة أوراق قضية "العمى الجماعي" المُتهم فيها 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي بإصابة 79 مريضًا بعاهات وفقدان البصر عن طريق الإهمال والخطأ جراء عمليات إزالة "مياه بيضاء" بقسم الرمد إلى لجنة عليا مشكلة طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2025 لإعداد تقرير لبيان المتسبب والمخطئ في أوراق الدعوى.

وحددت جلسة 24 يونيو المقبل، للاطلاع على تقرير اللجنة العليا المشكلة للمسؤولية الطبية وسلامة المريض وفقا للقانون 13لسنة 2025.

تفاصيل الاتهامات

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، تهم التسبب خطأً في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة تمثلت في فقدان البصر، نتيجة الإخلال الجسيم بواجباتهم الوظيفية.

نتائج التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما تسبب في التهابات حادة وتدهور بالإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وأكدت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود قصور شديد في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب مخالفات في استخدام الأدوات الطبية وعدم الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

مسؤولية المتهمين

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين، وهم 5 أطباء ومشرف و4 ممرضات، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما أدى إلى انتشار العدوى وإصابة المرضى.

