رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:18 م 20/05/2026
    اللواء طارق جويلي خلال المؤتمر (1)
    اللواء طارق جويلي خلال المؤتمر (3)

أعلن اللواء دكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تشغيل ترام الرمل في الإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال التطوير، في الأول من يوليو عام 2028.

مسار ترام الرمل

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال مؤتمر صحفي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسار الترام بعد التطوير يبدأ من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل، يمتد بطول إجمالي يصل إلى 13.2 كيلو متر، موزعة بين 5.7 كيلومتر مسار سطحي، و7.3 كيلومتر مسار علوي، بالإضافة إلى 276 مترًا بنظام النفق المفتوح.

24 محطة جديدة

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء 24 محطة، تشمل 11 محطة سطحية و12 محطة علوية ومحطة نفقية واحدة، إلى جانب تشغيل 30 وحدة ترام حديثة، بما يسهم في توفير وسيلة نقل حديثة وسريعة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين، وتقلل الزحام والانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

مصير عمال ترام الرمل

وأكد "جويلي" أنه لن يضار أي عامل بترام الرمل نتيجة أعمال التطوير الحالية، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال بما يحقق الاستفادة القصوى من خبراتهم.

ولفت إلى إعادة توزيع العاملين بترام الرمل على عدد من شركات وزارة النقل خلال الفترة الحالية، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير، بما يضمن استمرار عملهم دون انقطاع.

خدمة نقل جماعي حديثة

وأوضح "جويلي" أنه سيتم اختيار أفضل العناصر من بين العاملين لتلقي تدريبات متخصصة، تمهيدًا لعودتهم للعمل في منظومة ترام الرمل بعد تطويرها، بما يتواكب مع التحديثات التكنولوجية والتشغيلية الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع تطوير وإعادة تأهيل خط ترام الرمل، يهدف إلى تقديم خدمة نقل جماعي حديثة وسريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز لمدينة الإسكندرية.

نقلة نوعية في منظومة النقل

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل داخل الإسكندرية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.

