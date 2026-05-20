رفضت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر استئناف متهمين، وأيدت حكم حبسهما لمدة سنة و6 أشهر، بعد إدانتهما بتهمة ضرب "سائق الفردوس" وإتلاف سيارته، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كمبوند الفردوس".

الأحكام السابقة في القضية

وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد قضت، في وقت سابق، بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة الضرب.

كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 6 أشهر في واقعة الإتلاف، مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وأدانت المحكمة المتهم الأول، الأب، بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ في واقعة حيازة سلاح أبيض، مع تغريمه ألف جنيه ومصادرة السلاح المضبوط.

فيما اكتفت المحكمة بتغريم المتهمة الرابعة، الأم، مبلغ 10 آلاف جنيه في واقعة السب والقذف.

تفاصيل القضية

وكانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 4 اتهامات، شملت الإتلاف العمد لسيارة المجني عليه "إسماعيل"، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح.

التقرير الطبي للمجني عليه

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه، "إسماعيل عبد الغني"، تعرضه لإصابات نتيجة الاعتداء عليه داخل كمبوند الفردوس بمدينة أكتوبر، شملت كدمات أعلى فروة الرأس وكدمات بالأذن اليمنى وأجزاء متفرقة من الجسم.

وأوضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى 6 أكتوبر المركزي أن المصاب يحتاج إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا.

