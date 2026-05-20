

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحبه قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على سيدة وزوجها بالضرب باستخدام عصي خشبية "شوم" لإكراههما على بيع شقتهما بمحافظة الفيوم، مما استوجب تحركاً أمنياً فورياً لبيان حقيقة الواقعة وتحديد المتورطين.

خلافات جيرة وراء معركة "العصي الخشبية"

أظهرت التحريات والفحص الدقيق بمديرية أمن الفيوم اليوم الأربعاء كذب تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، حيث تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع قديم بسبب "لهو الأطفال" ومشاحنات الجيرة. تطور الخلاف إلى مشاجرة جماعية بين طرف أول يضم (المشكو في حقها وزوجها و4 آخرين) وطرف ثان يضم (الشاكية وزوجها)، تبادلوا خلالها الاعتداء بالسب والضرب بالعصي الخشبية.

"لهو الأطفال" يفجر معركة العصي الخشبية بالفيوم



نجحت القوات الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة في حينه، والتحفظ على "عصي خشبية" كانت بحوزة الطرف الأول. نفت أجهزة الأمن بشكل قاطع وجود أي محاولة لإجبار الزوجين على بيع مسكنهما، مؤكدة أن الفيديو المتداول حاول تزييف الواقع.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

