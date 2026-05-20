الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

"الجميع تعهد بالتتويج".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في معسكر الزمالك

كتب : محمد خيري

05:26 م 20/05/2026
    الزمالك
    الزمالك (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (5)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (6)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (7)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (11)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (10)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (9)

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة من التركيز الشديد قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد لاعبو الزمالك لمغادرة مقر إقامتهم والتوجه إلى ملعب المباراة، التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً، وسط طموحات كبيرة بحسم لقب الدوري رسميًا، إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى نقطة واحدة فقط لضمان التتويج دون النظر إلى نتائج منافسيه.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يمنحه أفضلية واضحة قبل جولة الختام.

جلسة خاصة وتعهد بالتتويج

وكشف مصدر مطلع أن لاعبي الزمالك عقدوا جلسة خاصة عقب تناول وجبة الغداء داخل المعسكر المغلق، شهدت حالة من التكاتف والحماس بين عناصر الفريق، حيث تعهد الجميع ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز وإنهاء الموسم بالتتويج بلقب الدوري، وإهداء البطولة لجماهير النادي.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت تأكيد اللاعبين على أهمية استثمار الفرصة المتاحة لحسم اللقب بأقدامهم، وعدم الالتفات إلى نتائج المنافسين، والتركيز فقط على تحقيق النتيجة المطلوبة أمام سيراميكا كليوباترا.

معتمد جمال يرفع الضغوط عن اللاعبين

وفي السياق ذاته، حرص المدير الفني معتمد جمال على عقد عدة جلسات نفسية وتحفيزية مع اللاعبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بهدف تخفيف الضغوط المصاحبة للمباراة الحاسمة وتهيئة الفريق ذهنيًا لخوض اللقاء بأفضل صورة ممكنة.

وطالب المدرب لاعبيه بالتحلي بالهدوء والثقة داخل الملعب، وتقديم أداء قوي يليق بحجم المباراة، مع التركيز على إسعاد جماهير الزمالك التي تترقب حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التحرك إلى استاد القاهرة، حيث سيتم خلالها إعلان التشكيل الرسمي ومراجعة التعليمات النهائية الخاصة بالمواجهة التي قد تمنح الزمالك لقب الدوري المصري.

الحكومة توافق على تشغيل التأمين الصحي الشامل تجريبياً في المنيا بدءًا من
الحكومة توافق على تشغيل التأمين الصحي الشامل تجريبياً في المنيا بدءًا من
